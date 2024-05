Cámaras de seguridad captan a tirador en mortal balacera en el suroeste de Houston

HOUSTON - Las cámaras de vigilancia captaron una escena espeluznante el martes por la tarde en el tranquilo vecindario de Maplewood en el suroeste de Houston.

Las imágenes muestran a un individuo enfundado en una chaqueta inflable North Face con capucha y pantalones cortos azules de Nike acercándose a la víctima en la calle Braesvalley Drive.

WANTED: Detectives need your help identifying this suspect sought in this fatal shooting of a man on Tuesday (May 28).



TIPS: HPD Homicide at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS for a reward up to $5K.



More info: https://t.co/turlmNqAzg#HouNews https://t.co/HANn0NVhzE pic.twitter.com/fxJi3ryIRP