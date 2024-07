Capturan en Illinois al fugitivo acusado de atropellar mortalmente a una mujer en Houston

HOUSTON - Un hombre buscado por atropellar y matar a una mujer mientras huía de la policía en el sur de Houston ha sido arrestado en Illinois. Jacolby Pendleton, de 30 años, está acusado de asesinato en relación con la muerte de Sharon Griffin, de 68 años.

Según informes policiales, el incidente ocurrió el 6 de junio en la cuadra 3500 de Rebecca Street. Los oficiales buscaban a Pendleton, un sospechoso de delitos graves conocido, cuando lo vieron subir a un Nissan Kicks negro.

Al intentar detenerlo, Pendleton se negó a parar, iniciando una breve persecución.

La tragedia se desencadenó cuando Pendleton giró en Rebecca Street, perdió el control del vehículo, se salió de la carretera, chocó contra un contenedor de basura y volcó, golpeando a Griffin, quien caminaba por un sendero peatonal. La víctima fue declarada muerta en el lugar.

