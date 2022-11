Caso de hispano que quedó en estado casi vegetal tiene más preguntas que respuestas

HOUSTON – Una vez más la organización proinmigrantes LULAC está haciendo un llamado de atención a las autoridades del Condado Liberty para que profundicen en la investigación por los hechos que dejaron a un hombre de origen mexicano casi que en estado vegetal tras un presunto ataque a las afueras de una tienda de autoservicio en Trinity (Texas), al noreste del área metropolitana de Houston.

David Gonzales Reyes permaneció por varias semanas en estado de coma en un hospital de esa zona, tras sufrir lesiones cerebrales luego de lo que testigos llaman "un asalto no provocado" por parte de un hombre anglosajón.

El ataque ocurrió a plena luz del día y fue captado en un video de vigilancia el sábado 30 de julio de 2022 en Trinity, Texas, una población de 13,800 residentes, ubicada a unas 100 millas al norte de Houston.

González Reyes ha residido durante muchos años en esta comunidad en la que solo 12% es de origen hispano con una amplia mayoría de residentes anglosajones. Allí trabajaba como empleado de la construcción y de soldadura.

De acuerdo con el reporte de la policía, González Reyes no devolvió el golpe al atacante, pero aun así clasificó el incidente como una “agresión con lesiones personales”.

“Nuestra familia está conmocionada y no puede entender por qué David fue atacado”, dice Ismael González Reyes, el hermano de 45 años de la víctima. “Mi hermano salía de la tienda a media tarde cuando un hombre se le acercó y no lo dejaba subir a su camioneta. Los testigos dijeron que el hombre comenzó a golpear a mi hermano y lo tiró al suelo, lo que provocó que la cabeza de David golpeara el pavimento”.

Actualmente, Gonzales se encuentra bajo atención de su familia en su casa, pues este no cuenta con seguro médico y no tiene documentos legales para estar en el país. Este no puede hablar ni moverse por sí solo, solo tiene movimiento en los ojos y un poco en la cabeza, según LULAC.

Gonzales se alimenta a través de tubos y no tiene control de esfínteres, según se conoció recientemente.

La familia de Gonzales se vio enfrascada en una disputa con el hospital HCA, ya que estos decidieron no continuar dando tratamiento médico a la víctima debido a que no contaba con seguro médico y no tenía cómo pagar los servicios.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Trinity, David y la persona que lo atacó, identificada como Cody McDonald, habían tenido disgustos en el pasado.