Chihuahua suelto provoca trifulca armada en un vecindario

HOUSTON - Lo que comenzó como el acto de un perro Chihuahua corriendo suelto por una calle, terminó en muerte para la mascota tras recibir un disparo por parte de una vecina.

De acuerdo con el teniente de la policía de Houston, Larry Crowson, la vecina aparentemente se sintió amenazada y le disparó al animal, matándolo instantáneamente.

Al sonido del disparo, los dueños del Chihuahua salieron corriendo y la vecina también los habría amenazado a ellos con el arma, según la policía.

