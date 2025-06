Choca y saca un arma en plena autopista, mujer paraliza el tráfico de la I-45

HOUSTON - Una mujer armada en plena autopista provocó la movilización de agentes policiacos y ocasionó el cierre de la autopista 45 dirección norte a la altura de Cypresswood Drive.

Agentes del Distrito Policial 4 acudieron a un llamado de choque en la carretera en donde una mujer estaba armada y se dio el tiempo de sacar una silla para sentarse en la carretera.

HAPPENING NOW!



Constable Deputies are responding to the 17700 block of the North Freeway and Cypresswood Drive in reference to vehicle crash. The caller advised that a female at the location is armed with a handgun. Upon deputies arriving, she ignored all verbal commands given