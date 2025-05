Choque fatal paraliza la I-45 Norte en hora pico cerca de Cypresswood

HOUSTON - Un accidente fatal ocurrido la tarde de este miércoles ha provocado un caos vehicular en la autopista I-45 en dirección norte, a la altura de Cypresswood Drive y Holzwarth. El hecho ocurrió poco después de las 2:30 p.m. y fue confirmado por la Oficina del Sheriff del Condado Harris.

Traffic Alert: at this time, three lanes are closed. Exit 1960 W to use the service road or use the Hardy Toll Rd. This is on the northbound/outbound side. https://t.co/7Bsud3qDoS