Cierran autopista clave este fin de semana

HOUSTON – Una de las vías más transitadas de la ciudad estará cerrada este fin de semana, anunció el Departamento de Transporte de Texas.

Se trata de la Interestatal 10 en sentido este a la altura de Post Oak.

Para no causar tanta disrupción en el tráfico vehicular, se determinó que habrá cierre total a partir de este viernes y hasta las 6 a.m. del sábado.

Dos de los cuatro carriles de la vía estarán abiertos entre las 6 a.m. del sábado y las 5 a.m. del domingo y se volverá a cerrar completamente desde las 5 a.m. del domingo hasta las 6 p.m.

Si tienes que transitar por esta vía se recomienda buscar alternativas.