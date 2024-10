Cierre de carriles debido a un accidente en la FM 529 y Huffmeister

HOUSTON -

Un accidente de grandes proporciones se registra en estos momentos en la avenida FM529 a la altura de Huffmeister.

Una ambulancia aérea fue enviada a la escena, informó el alguacil Ed González en su cuenta de X.

@HCSOTexas deputies responded to a major crash at FM-529 & Huffmeister. Lifeflight is also responding. Eastbound traffic is shutdown. #HouNews pic.twitter.com/aZnjE1M5aK