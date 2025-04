HOUSTON - Houston vivirá un fin de semana complicado para los conductores. Si planeas salir este sábado o domingo, mejor revisa tu ruta antes de tomar el volante. Dos cierres significativos afectarán partes clave de la ciudad: la autopista I-10 Katy Freeway y la Hardy Toll Road.

Cierre total de la I-10 en el oeste de Houston

CenterPoint Energy realizará trabajos de mantenimiento críticos en la zona de Dairy Ashford, lo que obligará al cierre total de los carriles en dirección oeste de la I-10 Katy Freeway, entre Kirkwood y Eldridge Parkway.

El cierre comenzará a las 8:00 p.m. del viernes 25 de abril y durará hasta las 5:00 a.m. del lunes 28 de abril. Este tipo de cierres son poco comunes, así que se espera una fuerte congestión en vías alternas. Las autoridades recomiendan tomar Westheimer o Memorial Drive como rutas opcionales.

During the weekend of April 26 – 27, CenterPoint Energy will be working to strengthen the resiliency of our electric transmission lines along Interstate 10 (Katy Freeway) near the W. Sam Houston Tollway (west-bound exit 755) and Dairy Ashford (east-bound exit 755).



