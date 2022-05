El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Goya. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Houston. Haz clic aquí para conocer más sobre Goya.

Con el día de la madre a la vuelta de la esquina, quizá te tiente el pasar por el supermercado a comprarle flores y chocolates a último momento. Y aunque seguramente serían bien recibidas, una celebración memorable del Día de la Madre requiere un esfuerzo extra. Esto puede significar elegir una opción menos tradicional y hacer algo que sorprenda a mamá.

Sin embargo, recuerda que todos somos diferentes. Puede que tu idea de un día divertido y relajante no se parezca a la de mamá. Afortunadamente, existen diferentes opciones para elegir al planear un día de la madre menos tradicionales, las cuales incluyen:

Organizar un brunch para ella y sus mejores amigas

¿A quién no le gusta el brunch? O mejor dicho, ¿a quién no le gusta el brunch cuando todo lo que tienes que hacer es verte bien y llegar? Incluso si no eres un experto en la cocina, hay opciones fáciles y deliciosas para agregar a tu menú del Día de la Madre. Por ejemplo, puedes preparar varios aperitivos y comidas fáciles como chips con guacamole y la tortilla española. Respecto a los tragos, no tengas miedo de reusar opciones clásicas y refrescantes como la piña colada o margarita—después de todo, el verano está a la vuelta de la esquina. Y si tienes tiempo de sobra y quieres dar la milla extra, puedes crear tu propio menú y permitirle a cada invitado escoger la comida y el trago de su preferencia, como en un restaurante de verdad.

Ayudarla a tachar cosas de su lista de pendientes

No importa si te dice lo contrario, mamá siempre tiene algo por hacer, ya sea ir al supermercado o llevar un cheque al banco. Puede que no pida ayuda, pero eso no significa que no deberías darle una mano para que termine sus cosas antes de tiempo para poder relajarse el domingo. Incluso puedes sorprenderla cambiando el foco quemado de su baño, un regalo adelantado del Día de la Madre.

Horneen algo juntos

Incluso si a mamá no le encanta cocinar, probablemente disfrutará de unos postres caseros en su día especial, sin tener que preocuparse por comprarlos o preparlos ella misma. Las opciones para postres son infinitas y dependen por completo en qué le gusta a mamá. Si prefiere el chocolate, considera preparer juntos una chocotorta o trufas. Si no, dale una oportunidad al tres leches o a un flan. Por el otro lado, si le gustan los postres frutales y refrescantes, una nieve de frutas tropical o mousse de maracuyá pueden ser buenas opciones. No importa qué termines eligiendo mientras pasen tiempo juntos.

Limpieza de primavera en su armario

Es algo que todos tenenos que hacer, pero nunca nos alcanza el tiempo. Lleva muchas bolsas a la casa de mamá y ayúdala a decidir qué se queda y qué se va, como también elegir un nuevo y efectivo método de almacenamiento. El usar contenedores y canastas puede ayudar no sólo a darle un toque moderno al armario, sino que también a aprovechar todo su espacio. Otras técnicas de organización incluyen doblar la ropa en cuadrados, usar separadores para los cajones y colgar zapateros en las puertas o paredes.

Al darle un cambio de look a su armario, no sólo estarás ayudando a mamá a verlo de una manera nueva y distinta, sino que también podrás ayudar a otros donando la ropa descartada a una caridad local o un refugio.

Probar una nueva actividad juntos

Esta es ideal si a mamá le gustan las aventuras. Pregúntale por algo que siempre haya querido hacer y dedícale un día a esa actividad. Es posible que la razón por la que no ha podido hacerlo sea por falta de tiempo. Así que déjala elegir una nueva actividad—puede ser cocinar, pintar, hacer un nuevo deporte o bailar—o incluso mejor, sorpréndela inscribiéndose a una clase o alquilando el equipo necesario para usarlo en casa.

Recuerda, al final del día, lo que hagas para el Día de la Madre no importa tanto como la intención que tengas detrás. Es un día para celebrar a la familia y el amor que comparten. Aunque hacerlo mientras comes un tres leches y tomas margarita tampoco suena nada mal.

