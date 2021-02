Comcast otorga $1 millón de ayuda para pequeños negocios en Houston

HOUSTON – La alcaldía de Houston y Comcast anunciaron que la ciudad fue una de las cinco favorecidas en el país con una donación de $1 millón a ser repartidos entre 100 pequeños negocios.

La ayuda está destinada a ayudar a negocios impulsados por minorías que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19.

A partir de marzo, los interesados podrán solicitar la ayuda que, además, contará con asesoría de organizaciones como la Cámara de Empresarios Latinos de Houston, Greater Houston Black Chamber, Greater Houston LGBT Chamber of Commerce, Houston East End Chamber, Houston Hispanic Chamber of Commerce y the Asian Chamber of Commerce.

Acá encuentras toda la información sobre este programa.

Comcast es la casa matriz de Telemundo Houston.