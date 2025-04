¿Cómo pueden los padres indocumentados obtener el acta de nacimiento de sus hijos?

HOUSTON - En Texas, una vez que el bebé es registrado en el hospital, los padres pueden solicitar la partida de nacimiento, pero ¿Qué pasa si los padres no cumplen con los requisitos marcados por el estado?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos enumera una serie de documentos que los padres o un familiar directo como tutores, hermanos, abuelos o cónyuge deben presentar, ya sea en el trámite en línea, o personalmente en alguna de las oficinas en el estado, llenar una solicitud, así como el pago de alrededor de $25.

La lista de documentos aceptables por el estado es larga, aunque algunos padres inmigrantes han expresado frustración por no tener los documentos oficiales requeridos.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas, los documentos de identificación más usados son:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

• Licencia de conducir emitida por algún estado de los EE. UU.

• Documento de identificación federal o estatal.

• Documento de identificación militar.

• Pasaporte emitido por los EE. UU.

Documentos extranjeros más usados con documentos de identificación adicionales.

• Certificado Consular de El Salvador.

• Documento Único de Identidad de El Salvador (DUI).

• Certificado Consular de Honduras.

• Credencial electoral de México.

Sin embargo, la lista es larga y se divide en tres categorías para las que se piden

1 documento en la categoría A, si no lo tiene le pedirán 2 documentos en la categoría B, de no poseer ninguno del grupo A o dos del grupo B, presente UNO (1) del grupo B y DOS (2) del GRUPO C.

La lista completa es la siguiente:

Grupo A

(1 documento vigente)

• Licencia de conducir de EE. UU.

• Documento de identificación federal o estatal.

• Documento de identificación militar.

• Pasaporte expedido por los EE.UU.

• Licencia para portar armas de fuego.

• Licencia de piloto.

• Credencial de empleado de las fuerzas de seguridad (federales, estatales o locales).

• Identificación de delincuente emitida por el Departamento de Justicia Penal de Texas o identificación emitida por un centro o institución penal federal o estatal de los EE. UU.

• Documentos expedidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. como: Documento de autorización de empleo, Tarjeta de residencia, Documentos de viaje: permiso de reingreso; permiso de viaje para refugiados, advance parole, Tarjeta Documento de ciudadanía de los EE. UU., tarjeta de cruce fronterizo, Visa.

Grupo B

(1 documento del grupo A vencido y 1 del grupo B o 2 del B)

• Identificación de estudiante vigente.

• Algún documento del grupo A que haya vencido.

• Credencial o constancia del seguro social.

• Credencial de Medicaid o Medicare.

• Credencial de identificación emitida por el Departamento de Asuntos del Veterano.

• Credencial de seguro de salud.

• Pasaporte extranjero acompañado de una visa emitida por el Departamento de Estado de los EE. UU.

• Pasaporte extranjero de conformidad con el Programa de Exención de Visado del Departamento de Estado de los EE. UU.

• Acta de nacimiento con certificación del Departamento de Estado

• Credencial de empleado de una empresa privada.

• Formulario I-94, acompañado de la visa o el pasaporte del solicitante.

• Credencial electoral de México.

• Documento de identificación extranjero con fotografía del solicitante (por ejemplo, el Certificado Consular de El Salvador, el Documento Único de Identidad de El Salvador (DUI) o el Certificado Consular de Honduras).

Grupo C

(1 del grupo B y 2 del grupo C)

• Factura reciente de servicios públicos o de servicios de telefonía celular con domicilio actual.

• Recibo de sueldo reciente.

• Cualquier documento de identificación del grupo B que haya vencido.

• Solicitudes o cartas de asistencia pública.

• Credencial electoral válida y firmada.

• Denuncia policial de robo de documento de identificación.

• Certificado de estudios oficial.

• Estado de cuenta bancaria.

• Carta del seguro social.

• Licencia para contraer matrimonio o sentencia de divorcio.

• Acta de nacimiento con certificación de un estado distinto a Texas o de otro país.

• Credencial o contrato de seguro de automóvil.

• Contrato de alquiler.

• Contrato de préstamo o plan de pagos.

• Pagaré o contrato de préstamo.

• Orden judicial.

• Título de propiedad o constancia del derecho de embargo sobre un inmueble.

• Título o registro de un automóvil.

• Credencial de biblioteca.

• Licencia para pescar o cazar.

• Historia clínica o factura médica reciente.

• Constancia religiosa firmada por una autoridad religiosa oficial.

• Recibo de alquiler reciente que contenga domicilio y nombre.

• Registros impositivos federales, estatales o locales.

• Notificaciones o correspondencia enviadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

Si tienes dudas puedes llamar puedes visitar la página al 1-888-963-7111 o enviar un correo electrónico a registrar@dshs.texas.gov

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.