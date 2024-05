“Nunca nos han ayudado”: comunidad clama por ayuda ante desalojos por inundaciones

HOUSTON - Acompañada de fuertes lluvias y tormentas, se encuentra una comunidad durmiendo en sus carros, en hoteles cercanos y hasta en las calles tras una presunta ausencia de ayudas.

Una comunidad de Crosby Flood, en el noroeste de la región, se encuentra bajo el agua y sus residentes han tenido que establecer un campamento improvisado para pasar la noche.

"Creo que va a ser mi segunda noche y no sé cuántas más porque según se ve, el río no ha bajado", dijo Miguel Cante, un residente de la comunidad.

Las rutas que lo llevaban a su hogar se encontraban cerradas, y como él habían decenas de familias con niños, mujeres, ancianos y animales.

"Se me quedó un caballo atorado, ya no lo alcancé a sacar, ya cuando quise regresar no pude sacarlo", añadió Cante ante la desesperación de la situación.

Asimismo, Américo Rodríguez, quien fue desplazado por las inundaciones, dijo a Telemundo Houston que "el agua se llevó todo, no dejó nada, todo se llevó, pero aquí estamos".

Américo también está en el campamento en donde como muchos, dice sentirse desatendido, pues, según él, nadie ha puesto la mirada sobre este vecindario, algo que aseguró que es "común".

"Nunca nos han ayudado, varias veces ha pasado lo mismo y nunca", expresó Rodríguez.

En la historia que solo verás en Telemundo Houston, la comunidad entera clamó por ayuda y pidió a las autoridades extender una mano amiga en tiempos de carencia y necesidad.