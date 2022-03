Condado Harris dejó de contar cerca de 10,000 votos

HOUSTON – Las autoridades electorales del Condado Harris anunciaron en las últimas horas que cerca de 10,000 votos que fueron depositados en las primarias del pasado martes fueron dejados de contar.

De acuerdo con la oficina de elecciones del condado, unos 6,000 votos por candidatos demócratas y unos 4,000 por republicanos no fueron contados a pesar de haber sido tabulados y no se sumaron a los resultados no oficiales entregados.

Anunciaron que estos votos serán anexados a los totales este martes durante el Comité Central de Conteo.

La falla en este conteo ya fue notificada a la Secretaría de Estado de Texas, la entidad estatal que regula las elecciones.

“Estamos comprometidos con una total transparencia y continuaremos dando actualizaciones tan pronto como estén disponibles”, dijo le entidad, que reconoció “la seriedad de este error” y que agregó que la habilidad de “identificarlo y corregirlo es el resultado de un largo y riguroso proceso”.

