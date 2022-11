Condado Harris recomienda hervir agua en estas zonas

HOUSTON – El Departamento de Salud Pública del Condado Harris hizo un llamado a los residentes de las siguientes comunidades y ciudades para que hiervan el agua antes de su consumo en consonancia con la orden emitida por la ciudad de Houston.

“Los residentes que obtienen su agua de estas comunidades (ver lista a continuación) deben continuar hirviendo el agua hasta nuevo aviso”, dijeron las autoridades del Condado Harris.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Ciudad de Bellaire

Ciudad de Bunker Hill Village

Ciudad de Hillshire Village

Greenwood Utility District

HCMUD 182

HCMUD 400

HCMUD 422

HCMUD 537

HCMUD 220

HCMUD 372

HCMUD 420

HCMUD 461

HCMUD 8

Memorial Villages Water Authority

Municipal Operations, LLC Swae Gardens

Regional Water Adv. Comm. (RWAC)

Rolling Fork Public Utility District

West Harris County MUD 16

TPC Group Houston Plant

Tasfield Subdivision

Greens Parkway MUD

Sage Meadow Utility District

Las autoridades de salud recomendaron no beber agua si no está hervida, hervirla por -al menos- dos minutos- dejarla enfriar antes de consumirla o, en caso de no poder hervirla- usar agua embotellada.

Isandro Deleón murió cuando viajaba como pasajero en el auto de un amigo.