Recogido de escombros: condado Montgomery brinda recursos para residentes afectados por tormentas

HOUSTON - La Oficina de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del Condado de Montgomery ha proporcionado recursos para ayudar a los residentes que fueron impactados por las severas tormentas del mes pasado.

La recolección de escombros comenzará el 12 de junio. Los residentes deben registrarse o llamar al 936-522-2349 para ser agregados a la lista.

Esta será la ronda final de recolección de escombros. Por favor, asegúrense de separar correctamente los escombros y colocarlos en la servidumbre de paso, evitando el uso de bolsas de basura negras.

IMPORTANTE DEBES REGISTRATE

Las autoridades recomiendan dividir los escombre en subgrupos, para así facilitar el recogido de los estos. Además, ayuda a que sean recogidos con mayor prontitud. ¿Cuáles son los grupos? Te decimos a continuación:

🚨Here’s some helpful tips on how to separate the debris after the storm‼️ pic.twitter.com/baDHjMmHef