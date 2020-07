Condado Montgomery ofrece hacer convención republicana

HOUSTON – El administrador del condado de Montgomery, Mark Keough, invitó al Partido Republicano de Texas a celebrar su convención en persona en el condado después de que el alcalde de Houston, Sylvester Turner, cancelaran el evento programado para la próxima semana en el Centro de Convenciones George R. Brown.

Turner anunció el miércoles que decidió cancelar el contrato que tenía el Partido Republicano con la organización que administra el Centro de Convenciones George R. Brown basado en el riesgo de salud en que implica congregar a unas 6,000 personas en un recinto cerrado en medio de la pandemia del coronavirus.

"Las preocupaciones de salud pública superaron a cualquier otra cosa", dijo Turner el miércoles al anunciar la decisión.

En respuesta, Keough invitó al partido a celebrar su convención en el condado en un video que publicó en Facebook.

“Me ha llamado la atención que la ciudad de Houston ha cancelado la convención del Partido Republicano. Eso es asombroso para mí. Y la razón por la que es sorprendente para mí es que hace solo cuatro semanas, no se mencionaba ningún problema acerca de que 60,000 personas se reunieran para protestar ", dijo. "(No) se mencionó el lavado de manos, no se mencionó el distanciamiento social ni se mencionó el uso de máscaras ni nada de eso", dijo Keough.

El administrador dijo que el Condado de Montgomery estaba "abierto para el evento" y que serían "excelentes anfitriones". Agregó que no ejercerían presión política sobre el Partido Republicano y que su única petición era que las personas que asistieron a la convención siguieran las mismas pautas de salud que habían acordado seguir en el Centro de Convenciones George R. Brown.