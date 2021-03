Congresistas y líderes fronterizos hacen llamado a Biden a cancelar permanentemente el muro

Beto O’Rourke, el representante Raúl Grijalva, el representante Filemón Vela y líderes fronterizos están haciendo un llamado a la prensa para pedir al presidente Joe Biden que cancele permanentemente el muro fronterizo de Trump y repare, aseguran, el daño que ha causado en las comunidades al otro lado de la frontera.

La rueda de prensa bajo el lema “Not Another Foot: Cancel The Wall For Good” está programada a las 4:00 PM EST vía zoom.

El período de revisión de 60 días de Biden de los contratos del muro fronterizo, que fue establecido por una proclamación el 20 de enero, terminó el 21 de marzo. Sin embargo, la administración aún tiene que anunciar o establecer una acción permanente que cancele los contratos y detenga la construcción del muro.

Ante el aumento de flujo de inmigrantes presentado en los últimos días, los defensores del muro fronterizo, aseguran que no tener un muro es lo que está generando, lo que califican de un caos en la frontera.

Los miembros y partidarios de la Coalición No Muro Fronterizo y la Campaña #NotAnotherFoot están trabajando colectivamente para mantener a la Administración Biden enfocada en las necesidades de las comunidades fronterizas; retirar todos los casos de confiscación de tierras; restaurar las protecciones legales renunciadas mediante el uso de la Ley REAL ID; curar y remediar ecosistemas sensibles destruidos por la construcción del muro fronterizo; y ampliar la gama de partes interesadas con un asiento en la mesa en el proceso de toma de decisiones más allá de la aplicación de la ley para incluir a propietarios de tierras, grupos ambientalistas, grupos de libertades civiles y líderes nativos.