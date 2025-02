El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con EMZ Multiservices. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Houston. Haz clic aquí para conocer más sobre EMZ Multiservices.

Para muchísimos residentes en todo el país, la declaración de impuestos puede ser abrumadora y confusa. Y aunque conocer las deducciones y créditos disponibles puede marcar una diferencia significativa a la hora de maximizar los reembolsos, muchos contribuyentes no tienen muy claro qué deducciones y créditos tienen a su disposición y cómo pueden beneficiarse económicamente. Este glosario desglosa las deducciones y créditos más comunes que debes conocer, cómo pueden aplicarse a tu caso y cuándo es el momento de considerar la ayuda de un servicio profesional, como EMZ Multiservice.

Deducciones fiscales vs. créditos fiscales

Para comenzar, es necesario entender las diferencias entre deducciones fiscales y créditos fiscales y cómo, en la práctica, pueden hacer que gestionar los impuestos sea menos abrumador. Una deducción reduce la cantidad de ingresos que el gobierno puede gravar. Por ejemplo, si tienes derecho a una deducción de $1,000 y su tipo impositivo es del 10%, ahorrarás $100 que ya no deberás en impuestos. Las deducciones reducen su renta imponible, pero no reducen directamente su factura fiscal dólar por dólar. En cambio, los créditos reducen directamente la factura fiscal. Si tienes derecho a un crédito fiscal de $1,000 dólares, tu factura se reducirá exactamente en esa cantidad.

Relativos al empleo

Deducción por uso comercial del hogar: Si trabajas de manera independiente o eres dueño de un negocio, puedes calificar para deducir los gastos relacionados con la parte de tu hogar que utilizas para trabajar. Esto puede incluir una deducción por oficina en casa, comúnmente reclamada por freelancers y pequeños empresarios que tienen una habitación o área definida como espacio de trabajo. La deducción por uso comercial del hogar también cubre otros usos comerciales. Por ejemplo, si diriges una guardería o almacenas inventario en casa, puedes reclamar esta deducción. Si no estás seguro de si un gasto califica, los servicios de preparación de impuestos como EMZ Multiservice pueden ayudarte a determinar qué deducciones podrías utilizar y garantizar que recibas el mayor reembolso posible y la menor factura.

Deducciones por aportes a 401(k) e IRA: Estas deducciones te permiten reducir tus ingresos gravables al ahorrar para tu jubilación. Cuando aportas a un 401(k) o IRA tradicional, el monto que contribuyes, hasta ciertos límites, se resta de tus ingresos gravables, permitiéndote reducir tu factura fiscal mientras ahorras para el futuro. Por ejemplo, si ganas $50,000 y contribuyes $5,000 a un IRA tradicional, tus ingresos gravables se reducen a $45,000. Las reglas y límites exactos para lo que puedes deducir dependen de tus ingresos y beneficios laborales, pero vale la pena investigar si no estás seguro acerca de tus contribuciones. Según encuestas recientes, alrededor del 40% de los trabajadores con acceso a un 401(k) no contribuyen en absoluto.

Relativos a la educación

Deducción por intereses de préstamos estudiantiles: Para calificar para esta deducción, debes haber pagado intereses en un préstamo estudiantil calificado en 2024, estar legalmente obligado a pagar esos intereses y no presentar tus impuestos como "casado que declara por separado". Además, tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) debe estar por debajo del límite anual de ingresos establecido por el IRS. Si presentas una declaración conjunta con tu cónyuge, ninguno de los dos puede haber sido reclamado como dependiente en la declaración de otra persona.

Deducción por gastos de educadores: Esta deducción permite a maestros, instructores, consejeros, directores o asistentes elegibles que trabajen al menos 900 horas en una escuela K-12 durante el año fiscal deducir hasta $300 en gastos no reembolsados. Los gastos elegibles incluyen desarrollo profesional, materiales de aula, libros, equipos informáticos y materiales para la enseñanza. También incluye equipos de protección personal y desinfectantes para prevenir la propagación de COVID-19. Para los maestros de educación física, la deducción aplica a suministros deportivos utilizados en sus clases.

Crédito por aprendizaje permanente: Este crédito ofrece hasta $2,000 por declaración de impuestos para gastos de matrícula calificados y relacionados, pagados por cualquier persona que tome cursos para mejorar habilidades, avanzar en su carrera o obtener un título. Está disponible para estudiantes de todas las edades, incluidos adultos que trabajan o jubilados con ingresos de $80,000 o menos. Para determinar si tu curso o programa es elegible, pregunta a un administrador si es una "institución elegible" según las reglas del IRS. La escuela generalmente proporcionará un Formulario 1098-T que puedes usar al declarar.

Crédito de oportunidad estadounidense: Diseñado específicamente para estudiantes universitarios de pregrado que buscan un título o sus tutores, este crédito ayuda con los costos de la educación superior. Los declarantes con ingresos brutos de menos de $80,000 pueden calificar para hasta $2,500 por estudiante cada año durante hasta 4 años de universidad. Los gastos elegibles excluyen alojamiento y comida, pero incluyen matrícula, tarifas requeridas y materiales del curso, como libros.

Para familias

Crédito por cuidado de hijos y dependientes: Si pagaste a alguien para que cuide a tu hijo u otra persona calificada mientras trabajabas, buscabas empleo o asistías a la escuela, podrías calificar para este crédito. Está diseñado para compensar algunos de los costos de cuidado, como guarderías y niñeras. El monto del crédito depende de tus ingresos y un porcentaje de los gastos de cuidado que pagaste.

Crédito tributario por hijos: Este crédito ofrece alivio financiero a las familias permitiéndoles reclamar un crédito por cada hijo calificado menor de 17 años. Para calificar, el hijo debe ser ciudadano, nacional o residente estadounidense con un número de Seguro Social válido. Además, debe haber vivido contigo más de la mitad del año y ser un dependiente elegible como hijo, hijastro, hijo adoptivo calificado, hermano, entre otros.

Para propietarios de vivienda

Deducción de intereses hipotecarios: Si eres propietario de una vivienda, podrías calificar para una deducción parcial o total sobre los intereses pagados en tu hipoteca, lo que puede reducir significativamente tus ingresos gravables. La cantidad que puedes deducir depende de factores como el monto y la fecha de tu hipoteca, así como del uso que hagas de los fondos de la misma. Generalmente, puedes deducir los intereses de tu hipoteca si está respaldada por una hipoteca calificada (tu residencia principal o una segunda vivienda).

Para contribuyentes conscientes del medio ambiente

Créditos fiscales para mejoras energéticas en el hogar: Las mejoras energéticamente eficientes en el hogar ahorran dinero en servicios públicos a largo plazo, pero a menudo requieren una inversión inicial considerable. Los créditos fiscales para mejoras energéticas hacen que estas inversiones iniciales sean más asequibles y recompensan a los propietarios que reducen su impacto ambiental. Hay dos tipos principales de créditos en esta categoría: el Crédito para Mejoras Energéticas en el Hogar y el Crédito para Energía Limpia Residencial. El primero cubre actualizaciones como ventanas nuevas, puertas, aislamiento o sistemas de calefacción y refrigeración eficientes. El segundo aplica para adiciones de energía renovable, como paneles solares, turbinas eólicas o bombas de calor geotérmicas.

Créditos fiscales para vehículos eléctricos: Este crédito ofrece ahorros para quienes han optado por la conducción ecológica, pero existen algunos requisitos clave. Tu vehículo eléctrico debe ser para uso personal, no para reventa, y utilizado principalmente en los Estados Unidos. También hay límites de ingresos que debes respetar: tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) no debe exceder los $300,000 para parejas casadas que presentan conjuntamente, $225,000 para jefes de familia y $150,000 para otros declarantes. Para verificar si calificas, usa tu MAGI del año de entrega o el del año anterior, el que sea menor.

Misceláneos

Deducción por donaciones caritativas: Donar a una organización benéfica calificada no solo ayuda a los demás, sino que también puede reducir tus ingresos gravables a través de tus contribuciones a organizaciones elegibles, como organizaciones sin fines de lucro, instituciones religiosas o educativas. Las donaciones pueden tomar muchas formas, incluyendo efectivo, bienes como ropa o muebles, e incluso acciones. Para reclamar esta deducción, necesitarás documentación adecuada, como recibos de la organización o prueba del valor de mercado justo de la donación. Ten en cuenta que la cantidad que puedes deducir puede depender del tipo de donación y de tus ingresos brutos ajustados.

Deducción de pérdidas por apuestas: Si has tenido mala suerte apostando, hay buenas noticias: podrías deducir tus pérdidas de juego en tu declaración de impuestos. Las pérdidas elegibles pueden provenir de actividades como juegos de casino, loterías, rifas, apuestas deportivas o incluso torneos de póker. Deberás detallar tus deducciones y mantener registros detallados, incluyendo recibos, boletos o estados de cuenta que muestren las cantidades apostadas y perdidas. Aunque esta deducción no recuperará todas tus pérdidas, puede aliviar la carga fiscal si tuviste una combinación de ganancias y pérdidas durante el año.

Deducción por contribuciones a cuentas HSA: Las personas con un Plan de Salud con Deducible Alto (HDHP) pueden contribuir a una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) durante todo el año para ahorrar dinero destinado a gastos médicos mientras reducen impuestos. Cuando contribuyes a una HSA, esas contribuciones son deducibles de impuestos, incluso si no detallas tus deducciones. Mientras tanto, puedes gastar ese dinero en gastos médicos que de todos modos habrías pagado, como copagos, medicamentos recetados y de venta libre, e incluso protector solar. La diferencia es que ahora esos gastos cotidianos son deducibles de impuestos y trabajan a tu favor para reducir tus ingresos gravables, poniendo más dinero en tu bolsillo.

Deducciones por gastos médicos y dentales: Esta deducción detallada te permite deducir los gastos médicos y dentales que excedan el 7.5% de tus ingresos brutos ajustados (AGI). Esto solo aplica a los gastos que no han sido compensados por tu proveedor de seguros. Los gastos calificables incluyen tarifas pagadas a profesionales médicos, atención hospitalaria y medicamentos recetados e insulina. Sin embargo, no todos los gastos son deducibles; por ejemplo, los gastos en medicamentos sin receta, la mayoría de los procedimientos de cirugía estética y los chicles o parches de nicotina no recetados no son deducibles.

