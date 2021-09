Consejos de seguridad con el gas y la electricidad si tu propiedad se inunda

HOUSTON – La empresa distribuidora de energía eléctrica y gas natural, Centerpoint, presentó una serie de recomendaciones en caso de que se registren inundaciones en propiedades durante el paso de la tormenta tropical Nicholas.

Las recomendaciones de la compañía tienen que ver con la seguridad de los clientes.

En el sistema eléctrico

• Si experimenta una inundación y el agua se ha elevado por encima de los enchufes eléctricos de su hogar, comuníquese con un electricista autorizado antes de encender el switch principal o de intentar restablecer la energía.

• Todos los aparatos eléctricos y equipos electrónicos que se hayan sumergido en agua deben secarse completamente durante al menos una semana. Luego, haga que un técnico calificado los revise antes de encenderlos. Intentar reparar un electrodoméstico dañado por una inundación podría provocar una descarga eléctrica o la muerte. Intentar reiniciarlo podría resultar en más daños y reparaciones costosas.

• Si la unidad exterior de un sistema de aire acondicionado ha estado bajo el agua, es posible que se haya acumulado barro y agua en los controles. Haga que un técnico calificado en aire acondicionado revise la unidad.

En el sistema de gas natural

• No apague su servicio de gas natural en el medidor; hacerlo podría permitir que el agua ingrese a las líneas de gas natural.

• Esté alerta al olor a gas natural. Si huele a gas, abandone el área de inmediato y dígale a los demás que también se vayan.

• Si huele a gas, no encienda ni apague las luces, no fume, no encienda un fósforo, no use un teléfono celular ni opere nada que pueda causar una chispa, incluyendo una linterna o un generador.

• No intente abrir o cerrar las válvulas de gas natural. Una vez que esté a salvo del área, llame al 888-876-5786 y CenterPoint Energy enviará un técnico de servicio capacitado de inmediato.

• Si su casa se inundó, llame a un plomero autorizado o técnico en artefactos de gas para que inspeccione sus artefactos y tuberías de gas para asegurarse de que estén en buenas condiciones de funcionamiento antes de llamar a CenterPoint Energy para volver a conectar el servicio.

Esto incluye electrodomésticos de gas para exteriores que incluyen calentadores de piscina, parrillas de gas y luces de gas.

• Antes de realizar una limpieza de escombros o excavar en una propiedad, o para ubicar líneas subterráneas de gas natural y otras líneas subterráneas de servicios públicos, llame al 811, el número nacional Llame antes de excavar.

• Tenga en cuenta la ubicación de su medidor de gas natural. A medida que se colocan los escombros para la recolección de basura pesada, asegúrese de que se coloquen lejos del medidor. En muchas áreas, el medidor puede estar ubicado cerca de la acera. Si hay escombros cerca de un medidor de gas, el equipo mecanizado utilizado por los recolectores de basura podría levantar el medidor, dañarlo y causar una situación potencialmente peligrosa. Si esto sucede, abandone el área inmediatamente y llame a CenterPoint Energy al 888-876-5786.

Lanchas y equipos anfibios, así como barricadas enb calles propensas a inundarse son algunas de las medidas adoptadas.