Consejos para ahorrar energía en medio de las altas temperaturas del verano

HOUSTON - Con la llegada del verano una de las preguntas más frecuentes es cómo se puede ahorrar energía en medio de las altas temperaturas sin que ello signifique causar incomodidades en tu hogar.

Aunque subir el termostato del aire acondicionado a 78 grados durante el día es la forma más eficiente de ahorrar energía no solo en tu cuenta mensual, sino también para alivio de la red de electricidad del estado, hay otras formas que quizás no conoces y te pueden ayudar no solo ahorrar en tu cuenta de energía, sino a mantener saludable el sistema eléctrico.

Bajar persianas y cerrar cortinas

Desconectar los electrodomésticos que no están en uso

No usar lavadoras, secadoras o planchas durante las horas de mayor calor en el día

Apagar luces y permitir la iluminación natural de la vivienda

Remplazar los filtros del aire acondicionado

Evitar el uso del horno principal de la cocina y remplazarlo por tostadoras y pequeños electrodomésticos para calentar la comida

Cambiar los bombillos incandescentes por los de tecnología LED

Lavar la ropa en agua fría

Usar ventiladores de techo para ayudar a enfriar las habitaciones de las viviendas

