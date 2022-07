Contadora aceptó defraudar a compañía que estaba en mala situación financiera

HOUSTON – Una mujer de 47 años del área de Baytown fue condenada a pasar más de dos años en una prisión federal luego de admitir que defraudó a una compañía en más de medio $500,000.

De acuerdo con la Fiscalía General de EEUU para el Sureste de Texas, Kimberly Janise, deberá pasar otros tres años adicionales en libertad condicional y supervisada.

La mujer, además, deberá restituir más de 450,000 a la familia dueña del negocio que defraudó al realizar más de 67 transacciones electrónicas desde la compañía donde trabajaba como contadora para pagar su tarjeta de crédito.

Según la investigación, con estos dineros la mujer pagó viajes y gastos en restaurantes, mientras la compañía pasaba por una crisis financiera.

La mujer trabajaba para la compañía McAda Drilling Fluids, Inc, establecida en Bay City. En medio de las dificultades económicas que pasaba la empresa, el presidente de esta no recibió pago durante dos años como una forma para no tener que despedir empleados.

