Corte suprema de Texas bloquea beneficio de $500 a familias de Condado Harris

HOUSTON - La Corte Suprema de Texas dictaminó el viernes que el condado de Harris debe posponer sus pagos de $500 a un total de 1,900 residentes a través del programa de ayuda Uplift Harris.

La pausa se mantendrá hasta que los líderes del condado obtengan el visto bueno de la Corte Suprema de Texas, mientras tanto, el caso continúa ventilándose en el tribunal de apelaciones.

Casi 2,000 familais de bajos ingresos ya han sido elegidas para el programa recibir los pagos mensuales durante un año y medio.

Sin embargo, en abril, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda calificando el programa de “inconstitucional”.

Luego, la Corte Suprema de Texas bloqueó la entrada en vigor del programa una hora después de que se realizaron los primeros pagos.

El condado de Harris retendrá los fondos para el programa mientras el caso continúa en la corte de apelaciones.

En respuesta al fallo, El abogado del condado Harris Christian D. Menefee publicó en su cuenta de X que:

BREAKING: In a disappointing move, the TX Supreme Court sided w/ @KenPaxtonTX, ruling Harris County’s guaranteed income program to help needy families is likely illegal.



I disagree w/ this decision, which could impact how the GOP attacks similar programs across the US. (1/2) pic.twitter.com/xEIN3XOZbE