Crisis económica lleva al cierre de cuatro escuelas católicas en área de Houston

HOUSTON – La baja inscripción de estudiantes y los problemas económicos aupados por la crisis generada por la pandemia del coronavirus llevó a que la Arquidiócesis de Galveston-Houston decidiera el cierre de cuatro escuelas católicas del área de Houston.

De acuerdo con las autoridades eclesiásticas, las escuelas Our Lady of Mt. Carmel, Queen of Peace y St. Francis of Assisi en Houston y St. Pius V en Pasadena son las escuelas afectadas por la decisión.

Según la arquidiócesis, cada una de estas escuelas tenía menos de 100 estudiantes registrados, número que venía en descenso desde hace unos 5 años.

Esto implicaba que las escuelas ocupaban menos del 40% de la capacidad.

“Desafortunadamente, esta crisis global ha afectado seriamente la arquidiócesis y su capacidad financiera para sostener estas escuelas”, dijo la superintendente de las escuelas católicas Debra Haney.

La arquidiócesis ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de cursar clases en otra escuela católica el próximo año escolar.