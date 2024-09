Crisis de vivienda en Houston: ¿Son suficientes los nuevos desarrollos de vivienda asequible? 

HOUSTON – Mientras la Fundación César Chávez y las autoridades del Condado de Harris colocan la ¨primera piedra¨ de la construcción de dos nuevas comunidades de vivienda asequible, el problema de la falta de vivienda a bajo costo en la ciudad parece estar lejos de resolverse.

Los nuevos desarrollos de vivienda económica The Upland y The Tidwell, estarán disponibles a partir de diciembre de 2026, y están destinados a proveer 219 unidades para familias de bajos ingresos y adultos mayores. The Tidwell, ubicado en Precinto 2, proporcionará 99 unidades para adultos mayores, mientras que The Upland, en Precinto 4, ofrecerá 120 unidades a familias de bajos ingresos.

A pesar del impacto positivo que tendrán los proyectos, estos esfuerzos apenas rozan la superficie de la creciente crisis de vivienda en la región.

El informe del Urban Edge reveló que, actualmente, hay más de 217,000 arrendatarios de bajos ingresos en el área metropolitana de Houston, pero solo existen 33,000 unidades accesibles disponibles para satisfacer esa demanda. Esto significa que un alarmante 83% de estos hogares están gravemente sobrecargados por los costos de alquiler, destinando la mayor parte de sus ingresos a los costos de vivienda y dejando muy poco margen para cubrir otras necesidades básicas.

"Estas iniciativas son vitales, pero necesitamos más inversión y proyectos similares para realmente hacer frente a la crisis de vivienda que enfrentamos en Houston", comentó un portavoz del Instituto Kinder para la Investigación Urbana. "El ritmo al que aumentan los precios de alquiler está dejando atrás a miles de familias".

Con un demanda a la alta y recursos económicos limitados, residentes de Houston seguirán enfrentando desafíos importantes con respecto al acceso a viviendas dignas y asequibles.