Cruz Roja habilita refugios en área de Houston

HOUSTON – Ante las inclemencias que pudiera ocasionar el paso de la tormenta tropical Nicholas por nuestra ciudad, la Cruz Roja Americana ya a dispuesto la apertura de varios albergues.

Estos son los centros habilitados como albergues en la región:

Fulton Community Church-Aransas

215 N. 3rd St. Fulton, TX 78358

Leon Grayson Community Center

13828 Corpus Christi St. Houston, TX 77015

National Association of Christian Churches

16605 Air Center Blvd. Houston, TX 77032 (This is run by a Red Cross partner)

Forge for Families

3435 Dixie Dr. Houston, TX 77021

Orange Church of God

1911 N 16th St. Orange, TX 77630

Baptist Church of Nederland

1911 Nederland Ave. Nederland, TX 77627