Se declara culpable profesor e investigador de la NASA por ocultar presuntos vínculos con China

HOUSTON, Texas— Un investigador de la NASA y profesor de la Universidad Texas A&M se declaró culpable de cargos relacionados con ocultar sus vínculos con una universidad creada por el gobierno chino mientras aceptaba subvenciones federales.

Zhengdong Cheng se declaró culpable de dos cargos: violación de las normas de la NASA y falsificación de documentos oficiales, durante una audiencia en el tribunal federal de Houston el jueves.

La condena de Cheng fue parte de un programa llamado Iniciativa China, que se inició por primera vez bajo el gobienro de Trump. Pero en febrero, el Departamento de Justicia abandonó el programa luego de quejas de que enfrió la colaboración académica y contribuyó al sesgo anti-asiático. El departamento también había sufrido reveses de alto perfil en procesos individuales, lo que resultó en la desestimación de múltiples casos penales contra investigadores académicos en el último año. El Departamento de Justicia dijo que planeaba imponer un listón más alto para tales enjuiciamientos.

Cheng había sido acusado originalmente de fraude electrónico, conspiración y declaraciones falsas cuando fue arrestado en agosto de 2020. Pero se declaró culpable de los nuevos cargos como parte de un acuerdo con los fiscales federales.

El juez federal de distrito Andrew Hanen condenó a Cheng al tiempo que ya había cumplido durante su encarcelamiento previo al juicio, unos 13 meses.

Cheng también acordó pagar una restitución de $86,876 y pagar una multa de $20,000.

Philip Hilder, el abogado de Cheng, dijo que el profesor estaba "aliviado de que este desafortunado capítulo de su vida haya quedado atrás", pero criticó el programa de la Iniciativa China y dijo que si bien su propósito original era “combatir el espionaje económico… ese no era el caso en su caso”.

“La Iniciativa de China… ahora se ha eliminado gradualmente como una prioridad del Departamento de Justicia. La misión general sigue siendo la misma, descubrir el espionaje económico, pero el objetivo es apuntar a los malhechores por sus actos y no por su origen étnico”, dijo Hilder.

Los fiscales acusaron a Cheng, quien fue contratado por Texas A&M en 2004, de ocultar su trabajo en China incluso cuando su equipo de investigadores recibió casi $750,000 en subvenciones para investigación espacial. La NASA tiene restringido el uso de fondos para cualquier colaboración o coordinación con China, instituciones chinas o cualquier empresa de propiedad china.

FISCALES ASEGURAN VIOLACIÓN DE RESTRICCIONES CON CHINA

Pero, dicen los fiscales, Cheng violó esas restricciones al mantener múltiples asociaciones no reveladas con China, incluido el cargo de director de un instituto de materias blandas en una universidad tecnológica en Guangdong, China, que fue establecido por el Ministerio de Educación de China.

“Texas A&M y el Sistema Texas A&M se toman la seguridad muy en serio, y estamos constantemente atentos a las vulnerabilidades, especialmente cuando se trata de la seguridad nacional”, dijo John Sharp, rector del Sistema Texas A&M, en un comunicado el viernes. “Seguiremos trabajando con nuestros socios federales para mantener nuestra propiedad intelectual segura y fuera del alcance de gobiernos extranjeros que buscan hacernos daño”.

Cheng fue despedido de Texas A&M poco después de su arresto. Texas A&M se encuentra a unas 90 millas al noroeste de Houston.

Hilder comentó que a Cheng le encanta la academia, pero está evaluando sus opciones sobre lo que hará a continuación.

“Es un ciudadano estadounidense orgulloso y leal y espera volver a ser un miembro productivo de nuestra sociedad”, expresó Hilder.

En un tuit del viernes, el agente especial a cargo del FBI en Houston, James Smith, reveló que su agencia “prioriza la investigación de las amenazas a la academia como parte de nuestro compromiso para prevenir el robo de propiedad intelectual en las instituciones y empresas de investigación de EEUU”.

En febrero, el fiscal general adjunto, Matthew Olsen, dijo a los periodistas que creía que la iniciativa fue impulsada por preocupaciones genuinas de seguridad nacional. Dijo que no creía que los investigadores hubieran atacado a los profesores en función de su origen étnico, pero también dijo que tenía que responder a las preocupaciones que escuchó, incluso de los grupos asiático-estadounidenses.