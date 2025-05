Cumpleaños entre lágrimas: madre detenida por ICE no pudo estar con su bebé en Houston

HOUSTON - Entre globos, pastel y canciones, el pequeño Kylian celebró su primer cumpleaños rodeado de amor… pero con un vacío imposible de ignorar. Su madre, Shirly Guardado, una inmigrante hondureña, continúa detenida por ICE desde hace más de un mes.

Aysaac Correa, esposo de Shirly y militar activo del Ejército de Estados Unidos, abrió nuevamente las puertas de su hogar a Telemundo Houston para compartir cómo vivieron esta fecha tan especial.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo Houston. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Me pone triste que mi esposa no esté aquí para celebrar con nosotros… siento que me han fallado”, expresó.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Desde el centro de detención en Montgomery, Shirly habló con la voz entrecortada: “Me duele no estar con mi hijo, sabiendo que puedo cuidarlo, pero no me lo permiten”.

Acompañado por su abuela paterna, quien viajó desde Puerto Rico para apoyar a la familia, Kylian recibió mucho cariño… pero la ausencia de su madre dejó huella.

Telemundo Houston solicitó una vez más una actualización a ICE sobre el caso de Shirly Guardado. Hasta el momento, no hemos recibido respuesta.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.