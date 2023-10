Así fue el debate entre cinco candidatos a la Alcaldía de Houston

HOUSTON - Este próximo 7 de noviembre los residentes de Houston tendrán la oportunidad de escoger un nuevo alcalde por los próximo 4 años.

Pero antes de ir a las urnas, Telemundo Houston -en conjunto con KPRC 2, Qué Onda Magazine y The League of Women Voters of Houston- celebraron un debate de candidatos este martes 10 de octubre.

¿QUÉ CANDIDATOS PARTICIPARÓN?

En total son 18 los candidatos que buscan remplazar a Sylvester Turner en la alcaldía a partir del mes de enero próximo.

Mucho antes de la fecha límite de inscripción del 21 de agosto pasado, decidimos que cinco candidatos participarían en el debate.

A finales de agosto, enviamos una carta a todos los candidatos en la que decíamos: "Sólo cinco de los principales candidatos serán elegibles para participar en el debate en vivo. Estos se determinarán mediante encuestas y por el número de donantes individuales de la campaña".

A mediados de septiembre, enviamos otra carta con información adicional: "Sólo utilizaremos encuestas realizadas después de la fecha límite de inscripción del 21 de agosto para garantizar que todos los candidatos formen parte de la encuesta. Si no hay encuestas disponibles antes del debate, el número de donantes individuales de la campaña será el único parámetro utilizado para decidir quién participará en el evento en vivo".

Esa misma carta de septiembre también se dijo: "Analizaremos informes financieros a la fecha del 3 de octubre para darles suficiente tiempo a los candidatos que participarán en nuestro debate para prepararse. Si desea ser considerado para participar, deberá presentar su informe financiero antes de ese día. Si no lo hace, utilizaremos los entregados en el período de presentación anterior".

El pasado 3 de octubre empezamos a trabajar en los informes financieros de campaña del sitio en línea de la secretaría de la ciudad. Después de dos días de contar y tabular, ahora tenemos los nombres de los cinco candidatos que tuvieron el mayor número de donantes individuales de campaña.

Lee Kaplan, la congresista Sheila Jackson Lee, Annie "Mama" García, M.J. Khan y el senador estatal John Whitmire calificaron para participar en el debate.

LAS PREGUNTAS

Si eres elegido alcalde ¿cuál será su estrategia para reducir el crimen en la ciudad?

Sheila Jackson Lee: Lo más importante es sentirnos seguros, yo he dicho que tenemos medidas para limpiar los barrios. Involucrar a nuestros oficiales y darles recursos para que puedan limpiar barrios de delincuencia. Así lo hicimos en Midtown y tuvo resultados, además debemos dotar de otros recursos como mas iluminación y seguridad más comprensiva. También buscar el apoyo de diferentes oficiales a nivel local como HISD, agencias federales y el FBI en el asunto de trafico de armas.

M.J. Khan: Mi solución para el crimen es destinar un millón de dólares para contratar 500 oficiales más que estén las calles y vecindarios. Quiero utilizar el modelo de Dallas.

John Withmire: Voy atacar directo la delincuencia, la delincuencia está impactando severamente la calidad de vida de nuestros ciudadanos, han bajado los valores de las propiedades debido a la delincuencia. Hay que abordar los crímenes pero también la salud mental como prioridad.

Annie "mama" Garcia: Según publicaciones se ha reducido la delincuencia y crímenes violentos… pero yo creo que el crimen viene de la pobreza y falta de educación . Y yo como mamá lo se, la única razón por la que yo estoy en esta contienda es porque tengo tres niños y me importa esta ciudad.

Lee Kaplan: Debemos utilizar el personal de una manera más eficiente, tener más oficiales en la calle, más oficiales disponibles en cualquier turno. Es importante unir recursos humanos y ver las contrataciones, si no encajan en un puesto, encajan en otro.

En Houston, el 41.6% de la fuerza laboral es hispana, pero el 53% del total de la población hispana tiene un ingreso familiar menor de $50,000, ¿como alcalde cómo puede ayudar a que esto cambie?

M.J. Khan: La primera cosa es atraer negocios. Houston no es amigable con los nuevos negocios. Tengo la experiencia. Es desafortunado que las minorías se sientan que están quedándose atrás.

John Whitmire: Puedo unir a la comunidad, los hispanos no están bien administrados. No podemos seguir con dos ciudades de Houston.

Annie "Mama" García: Nuestro principal poder es la diversidad. Tenemos que ser mejores en ofrecer mejores oportunidades para todos. La educación es la mejor forma de mejorar la calidad de vida y no estamos enseñando en español

Lee Kaplan: Educación es crítica. Necesitamos una población más educada. Houston Community College puede trabajar más de la mano con las universidades para dar mayores oportunidades. Si atraemos negocios tendremos mejores oportunidades de trabajo.

Sheila Jackson Lee: He viajado por toda la ciudad antes de postularme. Queremos fomentar a las personas que tienen menos ingresos. Tenemos que trabajar con los barrios y proveer vivienda popular.

¿Como alcalde qué haría para superar el problema generado con los altos costos en el servicio de agua, así como con el de la lectura incorrecta de los medidores en las viviendas?

John Whitmire: Tenemos expectativas que no hemos cumplido en el caso del agua, debemos empoderar al condado y miembros del concejo para ofrecer mejor servicio a los constituyentes. En este momento la gente se siente abusada, llaman al 311 y esa no es la solución al problema.

Annie "mama" Garcia: Tenemos el problema de que los recursos no están compartidos de manera igualitaria, debemos mejorar viendo los valores de las casas y ver qué tarifas van a pagar, planear un sistema de tarifas e impuestos y ver cuáles son las áreas más afectadas para servirlos y tener un presupuesto y un techo para personas de tercera edad que no puden pagar.

Lee Kaplan: Las personas que se quejan de más son las que tienen mayores tarifas, en este momento usted se queja y espera un reembolso, el primer paso es mejorar el sitio web para ver cómo se le puede ayudar.

Sheila Jackson Lee: Hay que abordar el tema de una manera agresiva, las personas de la tercera edad no tienen que cargar esos facturas por fugas por toda la ciudad, yo voy a tener a mi lado un gurú que se encargue de abordar esos problemas, yo sé cómo extraer recursos sin que tenga que afectar a la comunidad. En el congreso he traido $3.7 trillones. Debemos ayudar a las personas de bajos ingresos.

M.J. Khan: Yo soy hombre de negocios y todos los departamentos deben estar bajo un orden administrativo, debemos conservar la política fiscal para que haya mayor eficiencia. Están gastando 30 millones de galones de agua, eso es 30% de nuestros presupuesto, yo les voy a decir como revitalizar el departamento para mejorar el problema de agua.

¿Qué haría como alcalde para mejorar el acceso a vivienda asequible de los residentes de Houston?

Annie "mama" García: Hemos hablado mucho de los permisos y de tratar de cambiar los requisitos para que haya más oportunidades de acceder a estas viviendas. Tendremos que mirar opciones innovadoras.

Lee Kaplan: El problema son los permisos. Entre más tiempo dure un préstamo para los constructores, es más probable que no se construyan las viviendas.

Sheila Jackson Lee: Tenemos que dar mejores oportunidades. No voy a permitir desalojos, voy a trabajar con los dueños. Vamos a trabajar para juntar terrenos y poder desarrollarlos en una alianza entre sector privado y público.

M.J. Khan: No les voy a poner más impuestos en la propiedad. Vamos a poner orden en los departamentos de la ciudad. Necesitamos la ayuda del sector privado.

John Whitmire: Las operaciones y los permisos han incrementado el costo. La autoridad de vivienda está fuera de control. Los que renten ojalá puedan ser propietarios.

¿Cuál es su plan para mejorar la preocupación persistente de los residentes de Houston sobre el estado de las calles y vías de la ciudad?

Lee Kaplan: Una cosa es decir que voy a arreglarlo y otra renovarlo. Arreglar el bache no resuelve el problema, todo lo que estamos haciendo es hacer ricos a los mecánicos y a los ortodoncistas felices porque se nos dañan los carros y se nos mueven los dientes. No tenemos un presupuesto para reparar las calles porque tenemos que usarlo para drenaje, y yo voy a conseguir ambas cosas y hay que ser honestos usando el dinero.

Sheila Jackson Lee: Yo sé cómo buscar otros recursos sin depender de permiso de gobierno municipal. Hay que analizar por barrio y hacer reparación de calles en áreas mas difíciles, hacer uso de mejor tecnología, mejor ciencia. Eso requiere dinero y yo lo puede conseguir

M.J. Khan: Lo que yo voy a hacer como nuevo alcalde es buscar un presupuesto para reparar el drenaje, las calles, los baches y crear un fondo de drenaje para seguirlo manteniendo.

John Withmire: El concreto se está hundiendo y está dañando los carros, pero tenemos que ver la infraestructura en general, las calles, los baches, el concreto. Hay que ver cómo resolver problemas de inundaciones y proteger esta gran ciudad. Asociarnos con el condado y trabajar con Texas.

Annie "mama" Garcia: El próximo alcalde tiene que, no debe ver solo los baches. Tenemos un estado que se ha apropiado de nuestro sistema educativo, los niños están siendo negados a la educación que es su derecho y es una vergüenza que nadie ha dicho nada de esa toma de control. El gobernador quiere quebrar la educación pública. El próximo alcalde debe tener el coraje para enfrentarlo.

¿Cómo puede garantizar que la nueva ola de migrantes que está llegando a Houston reciba los servicios básicos sin que esto represente una carga que ponga contra la pared a la ciudad como se ha visto en otras partes del país?

Sheila Jackson Lee: Esta es una tierra de migrantes. Tenemos un grupo de ong´s que pueden ayudar a estos inmigrantes a asentarse, la ciudad de be buscar a darles una identificación básica y buscar con el gobierno federal que los ayude.

M.J. Khan: no podemos tolerar que la ciudad tenga que resolver la situación de estos migrantes. Ya no cabe más gente, no podemos dejar que eso pase. El congreso federal, estatal y el propio gobierno han fracasado.

John Whitmire: necesitamos unir a nuestra comunidad. El problema real es un asunto federal. Necesitamos un programa de trabajadores invitados. No podemos tener dos ciudades Houston. Dividirnos no nos va a funcionar.

Annie "mama" García: les digo bienvenidos. Todos merecen ser tratados con respecto y dignidad. Tenemos que darles educación.

Lee Kaplan: Esta gente está aquí para trabajar y decirles a los legisladores federales que tenemos que encontrar la forma de que el sector privado ayude en ese propósito.

¿En su administración cuál será la prioridad cuando se hable de preparación para un evento de tiempo extremo como los que ha vivido la ciudad en años recientes?

M.J. Khan: Yo estaba en el concejo municipal en el comité para darle la bienvenida a las personas que llegaron desplazadas por el huracán Katrina, debemos estar adelantados a los desastres naturales, no esperar a que ya esté lloviendo para ver qué vamos a hacer. Tendré un equipo destinado a planear y que sepa cómo actuar con anticipación.

John Withmire: No estamos preparados para desastres. Estamos cortos de personal, tenemos 2,800 oficiales públicos, no hemos contratado bomberos en 7 años, no tenemos suficientes socorristas. Yo voy a trabajar para tener el mejor departamento de policía y de bomberos de Texas y si es posible de todo el país. Yo me voy a sentar a hablar con ellos y asociarme con ellos para ver sus necesidades y que tengan un contrato justo.

Annie "mama" Garcia: El mundo está cambiando, Houston es una de las ciudades más vulnerables por la ubicación, todavía estamos traumados por el huracán Harvey. En el 2016 el condado dijo que tenía $26 mil millones para abordar el tema de las inundaciones y hay que ser honestos sobre cómo nos enfrentamos al problema y trabajar con el distrito de inundaciones.

Lee Kaplan: El drenaje es un trabajo arduo y de largo plazo, no solo Turner sino White y Parker buscaron acuerdo con bomberos, hay que ver cuáles son sus demandas, nunca las he escuchado pero sé que hay resistencia a usar ambulancias, y recursos. También sé que 90% de llamadas al servicio de emergencias son de rescatistas que necesitan ayuda, no podemos ser arbitrarios.

Sheila Jackson Lee: La única candidata que ha enfrentado los desastres soy yo cuando la helada estuve repartiendo comida, en la pandemia me aseguré que tuviéramos vacunas y sitios de pruebas. Sé cómo conseguir los recursos tenemos que trabajar desde antes de tener el problema, unirnos con el condado y distrito de inundaciones con ong´s para prevenir inundaciones en los barrios Yo sé cómo esta ciudad podría enfrentar estos desastres y haría un mejor trabajo.

¿Dónde cree que la ciudad gasta la mayor cantidad de dinero en un área que no esté beneficiando a los residentes de Houston?

John Whitmire: la verdad es que nadie sabe dónde están los gastos de la ciudad por la falta de transparencia. Se ha estado tratando de aclarar. Sabemos que se está desperdiciando dinero debido a los conflictos de interés.

Annie "mama" García: No respondió sobre este tema y usó el tiempo para refutar a John Withmire sobre el tema de educación.

Lee Kaplan: no creo que estemos malgastando el dinero. Hay muchos de los 22 departamentos que no dan la talla. El sector privado tiene gente para hacer esas tareas.

Sheila Jackson Lee: no puedes prometer empleos a personas, pero si voy a tener un experto financiero y otra que se enfoque en los recursos federales. Esto puede ayudar a un mejor uso de otros recursos.

M.J. Khan: ninguno respondió la pregunta porque no tienen ni idea. El Departamento de Vivienda de Houston se está gastando 300k para unos apartamentos. Son dineros que se están malgastando. El departamento de permisos y el de agua está malgastando y eso lo voy a corregir con la ayuda del sector privado.

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

10 de octubre: último día para registrarse y poder votar el 7 de noviembre. Aquí puedes verificar si eres elegible para registrarte y votar.

23 de octubre: comienza la votación por anticipado.

3 de noviembre: termina la votación por anticipado.

7 de noviembre: día de las elecciones generales.

¿CÓMO PUEDES ENTERARTE MÁS ACERCA DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?

La Liga de Mujeres Votantes de Houston tiene una Guía para Votantes que se puede consultar aquí de forma gratuita.