Decenas han terminado en el hospital envenenados con monóxido de carbono

HOUSTON – El sistema de hospitales Memorial Hermann confirmó que se han registrado decenas de casos de envenenamiento por monóxido de carbono desde que las temperaturas cayeron tras el paso de la tormentas invernal.

Solo en el Memorial Hermann del Medical Center, han sido ingresados más de 60 personas afectadas por esta situación.

Una de las principales razones para esta “epidemia” de envenenamientos tiene que ver con la urgencia de buena parte de la comunidad para buscar fuentes de calor en medio de las gélidas temperaturas que han estado bajo el punto de congelación desde el pasado domingo.

En el área metropolitana de Houston cerca de 1.4 millones de personas se encuentran sin el servicio de electricidad a causa de las fallas en el sistema de energía.

Según han relatado algunos de los pacientes, se han envenenado tras usar generadores de energía y parrillas en el interior de las viviendas.

Qué es el Monóxido de Carbono

Es un gas producido por la quema de combustibles en vehículos, estufas, parrillas, chimeneas y hornos. En un espacio cerrado puede acumularse y causar un riesgo grave para personas y animales que lo respiran.

¿Cuáles son los síntomas del envenenamiento con Monóxido de Carbono?

Dolor de cabeza, mareo, sensación de debilidad, dolor de estómago o confusión. La excesiva exposición a este gas puede provocar la muerte.

Lo que debes evitar para no envenenarte con Monóxido de Carbono

No enciendas tu coche con el garaje cerrado, no utilice parrillas de carbón o generadores de energía dentro de la casa, no use una estufa de gas para calentar su casa.

¡Houston, tenemos problemas! Tormenta invernal pone a temblar a nuestra región. Además, para que ir a las montañas si Galveston tiene la pista de SKI perfecta. Y si tenias las maletas listas para tu soñado viaje… Sorry, pero es mejor que te bajes de esa nube.