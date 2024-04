Decenas denuncian estafa en trámites vehiculares por compañía que desapareció sin respuestas

HOUSTON - Frustradas e indignadas se encuentran decenas de personas que denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa tras pagar cientos de dólares a una empresa que les prometió ayudarles en los trámites de registro de sus vehículos.

Las supuestas víctimas afirman que encontraron una empresa llamada "Star Services LLC" en la red social Facebook Marketplace, donde ofrecían sus servicios.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Sidney García, una de las personas afectadas, relató que su trámite era un cambio de título y las placas y el pago era de $480 dólares, pero le dio $440 dólares.

“Bueno espero que se haga justicia acabamos de llamar a la policía porque no tengo un título como hago el trámite si no tengo el título del vehículo”, añadió García.

Nestor Ávila, otra presunta víctima, expresó su confianza en la empresa, "cuando hice el trámite, me dijeron que, en un mes, luego que dos semanas más porque el título traía problemas. Uno, por el trabajo y no tener tiempo suficiente, confía en las personas".

"Le di dinero y dijo que, en un mes, pero se pasó el mes y lleva tres meses esperando. Vine hoy y todo estaba cerrado", denunció otra presunta víctima, Cándido González.

Ante la situación, los afectados coinciden en que fue el presunto dueño de la empresa quien los citó en las oficinas centrales, pero al llegar, se encontraron con que el lugar estaba vacío y sin rastro de la compañía.

"El miércoles me dijeron que ya estaba todo, que viniera por mis placas y stickers, pero cuando llegué, había mucha gente y me encuentro a la señorita que me cobró subiendo al carro y huyendo. Me dijeron que hubo fraude", denunció indignado a la periodista Ruby Guzmán de Telemundo Houston Responde, Javier Rodriguez, otra presunta víctima.

Las autoridades advierten sobre el peligro de realizar negocios en redes sociales con personas desconocidas.

Rubén Pérez, fiscal de crímenes especiales del Condado Harris, también habló con Ruby Guzmán y recomendó no hacer negocios en Facebook ni con personas que no conocen, según él, es muy peligroso y puede ser una estafa.

Héctor Vega, sargento del Distrito Policial 2 del Condado Harris, asegura que se llegará a los responsables, "Es una estafa donde se les va a llegar el momento donde la autoridad de esa zona donde están operando van a llegar a tocarles la puerta. Se toma su tiempo y su investigación, y vamos a ir directamente a la persona responsable que esté estafando a la gente".

Decenas de personas pagaron cientos de dólares por los tramites de registro de sus vehículos y perdieron el dinero porque la empresa que tramitaba sus documentos no le ha dado respuesta.

Las autoridades recomiendan acudir directamente a las oficinas gubernamentales para realizar trámites vehiculares, sin necesidad de intermediarios, independientemente del estatus migratorio.

La fiscalía del Condado Harris invita a las personas que creen haber sido víctimas de esta presunta estafa a denunciar sus casos llamando al (713) 755-5800.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.