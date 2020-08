Denuncian que Clínica Hispana de La Porte hacía pruebas falsas de COVID-19

HOUSTON – Una reconocida clínica del área de La Porte fue acusada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, de cometer fraude con presuntas pruebas de COVID-19.

La Clínica Hispana, según las autoridades, estaba ofreciendo pruebas de COVID-19 que realmente no lo eran y que lo que realmente estaban practicando a la comunidad eran exámenes de anticuerpos, los cuales no pueden determinar si la persona estaba contagiada o no.

Telemundo Houston habló con una de las personas que presentó la queja ante las autoridades.

Según Nancy Serrano su cuñado tenía síntomas de COVID-19, por lo que acudió a la Clínica Hispana, ubicada en el 9600 Spencer Highway, sin embargo, el resultado de la prueba fue negativo, a pesar de que este ya tenía el virus.

La demanda también está entablada contra Luis Alberto Cuan, quien, en el pasado, según el expediente de la Fiscalía, ya había sido denunciado por la Asociación Estatal de Medicina de practicar la profesión sin licencia.

Telemundo Houston solicitó a la Clínica Hispana un pronunciamiento sobre esta demanda, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.