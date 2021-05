Desaparece niño de siete años en las playas de Galveston

HOUSTON – Un niño de siete años se encuentra desaparecido desde este martes en la tarde cuando disfrutaba con su familia de las playas de Galveston.

De acuerdo con la guardia costera, el menor estaba con su familia en el Galveston Seawall Boulevard cerca de la calle 37 cuando fue visto por última vez.

El menor lucia una pantaloneta de baño de color negro.

Desde el martes en la noche se lanzó un operativo de bíusqueda con lanchas y helicóptero de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso puede comunicarse al 281-464-4854.

