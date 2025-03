Desaparecen 7 hondureños en camino a EE.UU. su familia recibe imágenes aterradoras

HOUSTON - Una madre de familia hondureña en Houston está viviendo la peor pesadilla de su vida, al no saber nada de 7 de sus seres queridos que buscaban cruzar la frontera sur desde hace tres meses, entre ellos, su madre y su pequeño hijo de 12 años.

Dice que el 21 de diciembre fue el último día que los vieron con vida cuando subieron a un taxi en Tapachula, Chiapas, en México, y no volvió a comunicarse con ellos hasta que recibió una imagen aterradora.

Era una fotografía de su hermano con un cuchillo en el cuello, y la persona que le llamó le dijo que tenía a su familia secuestrada y que tenía que pagar rescate.

De acuerdo con Cyndi Irias, siguieron las instrucciones de los presuntos secuestradores y depositaron a un banco mexicano $7500 para que los liberaran, pero hasta la fecha, continúan sin tener rastro de ellos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Prácticamente, toda la familia de Cyndi iba en ese viaje: su madre, su hijo de 12 años, su padrastro, tres de sus hermanos y su sobrina de 4 años.

“La verdad que no duermo, paso todos los días estresada, al final solo mi niña me da fuerza, porque hay días que no me quiero levantar, le pido al señor que no permita, que me vuelva yo loca”.

La familia de Cyndi cruzó la frontera sur de México a finales de octubre, y estuvieron esperando por casi un mes y medio una cita en la entonces aplicación CBP One para solicitar asilo, pero nunca la pudieron obtener.

Ante la incertidumbre y desesperados por la llegada de una nueva administración, decidieron pagar $7,000 a un coyote para que los cruzara a Estados Unidos y así, poderse entregar a las autoridades de inmigración.

Pero desde entonces, dice, han recibido decenas de llamadas donde les piden más dinero.

Cancillería de honduras hablo con Telemundo Houston y nos explican su plan de reintegración y retorno para sus connacionales deportados.

Ella hizo el reporte con la policía de Houston, donde registraron el caso como tráfico humano, también buscó a las autoridades en Minnesota, donde supuestamente reside el coyote, y pidió ayuda a las autoridades mexicanas en su país honduras, pero que no ha recibido respuesta.

La policía de Houston refirió a Telemundo Houston con el Departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, esta agencia, nos confirmó que no tenían información de ninguna de las 7 personas desaparecidas, tampoco el FBI, quienes agregaron que no tenían información sobre este caso.

Agregaron que no podían iniciar ninguna investigación, pues las personas desaparecidas, no son ciudadanas americanas y el incidente aparentemente ocurrió fuera de Estados Unidos.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.