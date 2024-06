Desayunos y almuerzos gratis en escuelas de HISD

HOUSTON - Si tus hijos van a las escuelas del Distrito Escolar de Houston pueden obtener desayunos y almuerzos de manera gratuita.

El programa de comidas de verano es para estudiantes de hasta 18 años o hasta los 21 años si tienen discapacidades.

Lo que se busca con el programa es que los alumnos que dependen de las comidas escolares siguen teniendo acceso a las comidas saludables.

Los desayunos serán servidos de 7:15 a.m. a 8:15 a.m. y los almuerzos desde las 11:00 a.m. al medio día. Para conocer la lista completa de las escuelas donde se servirán los alimentos puedes consultar la página de Houston ISD también puedes llamar al 2-1-1 o enviar un mensaje de texto al 304-304.

