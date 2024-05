Descubren una densa atmósfera en una “supertierra” fuera de nuestro sistema solar

HOUSTON - Un equipo de investigadores ha detectado una densa atmósfera alrededor del planeta - 55 Cancri e -, una "supertierra" situada a 41 años luz de nuestro Sistema Solar.

Este hallazgo, publicado el miércoles, arroja luz sobre la composición atmosférica de uno de los pocos exoplanetas rocosos conocidos con una envoltura gaseosa significativa.

Según los datos recopilados por el Telescopio Espacial Webb, la atmósfera de 55 Cancri e está compuesta principalmente por dióxido de carbono y monóxido de carbono, dos gases tóxicos para la vida tal como la conocemos.

