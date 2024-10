Desde una tren histórico hasta festivales internacionales llegan a Houston en octubre

HOUSTON - En los siguientes días podrás asistir a los tradicionales festivales que llegan a nuestra ciudad cada año en octubre, hasta huertos de calabazas para tu fotografía y el histórico tren “Big Boy” forman parte de las actividades familiares.

El tren de Union Pacific

La famosa locomotora fue construida en 1941, mide 132 pies de largo y pesa 1.2 millones de libras.

Durante la Segunda Guerra Mundial se construyeron 25 "Big Boys", pero sólo ocho sobrevivieron. El número 4014 es el único en funcionamiento.

El 5 de agosto dejó la estación de Union Pacific en Cheyyene, Wyoming para recorrer 10 estados con 90 paradas, entre ellas Houston.

UP Big Boy Steam Locomotive #up4014 Stopped near HOUSTON, TX at 5:08 PM CDT on Friday 10/04. https://t.co/TX48PbZh0E