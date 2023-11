Desfile anual de Thanksgiving en Houston: las calles del centro estarán cerradas

HOUSTON - Si planeas acudir al desfile de Thanksgiving en el centro de Houston, toma en cuenta que encontrarás las principales calles cerradas.

El Departamento de Policía te pide que evites transitar por

Louisiana entre Dallas y Lamar, así como por Smith entre Rusk y Lamar

También estarán cerradas Walker y Lamar entre Louisiana y Bagby

Habrá cierres adicionales en calles como Allen Parkway, Taft, Bagby y Lamar

En la página de la Ciudad de Houston encontrarás el mapa con el recorrido del desfile.

Horarios especiales en Metro

Si viajas en Metro durante el feriado de Acción de Gracias toma en cuenta que jueves y viernes los recorridos de los autobuses, así como de Metro Rail y Metro Rápido, trabajarán en horario especial de domingo.

Los servicios para reservaciones de Metro Lift estarán cerrados

Los carriles rápidos HOV/HOT estarán abiertos solo en dirección de ingreso al centro de 5:00 a.m a 10:00 a.m y de salida de 11:00 a.m. a 8.00 p.m.

El servicio de atención al cliente estará cerrado el jueves, pero si tienes dudas puede llamar desde el viernes al 713-635-4000.