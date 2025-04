Bajo la lupa, el destino de miles de dólares generados en peajes del Condado Harris

HOUSTON - Una propuesta de ley en Texas podría cambiar el destino de los millones de dólares generados por el sistema de peaje del Condado Harris.

Los proyectos HB 5177 y SB 2722 buscan que una parte de esos fondos sea entregada a la ciudad de Houston, cuyos bomberos y policías aseguran responder a miles de emergencias en las autopistas de peaje sin recibir apoyo financiero directo.

El jefe del Departamento de Bomberos de Houston, Thomas Muñoz, advirtió que este desbalance afecta la respuesta a emergencias locales, duplicando los tiempos de atención y aumentando los riesgos de fatalidades.

Según el Departamento de Bomberos, cerca del 60% de las autopistas de peaje atraviesan Houston, y en los últimos tres años atendieron más de 8,200 incidentes.

“HCTRA is getting the benefit of the scale of our world-class fire department without supporting it financially.”



Sin embargo, comisionados del condado y alcaldes de otras ciudades consideran la propuesta injusta.

Leslie Briones calificó el proyecto como un “rescate financiero” del 30% para Houston y representa una mala política pública, señalando que, según datos de la última década, la ciudad solo ha respondido al 2% de las llamadas de emergencias en las autopistas de donde se extraerán los fondos.

Por su parte, el Comisionado del Distrito Dos del Condado Harris, Adrián García, critico el proyecto, además advierte que estos fondos no resolverán los problemas de tráfico ni mejorara el problema en las autopistas.

La decisión final ahora está en manos de la Legislatura estatal, donde continúa el debate sobre cómo distribuir estos fondos vitales para el futuro de la movilidad y la seguridad en el área metropolitana de Houston.

