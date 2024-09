¨El tiempo es oro¨: La dura realidad del Día del Trabajo para muchos Hispanos en Houston

HOUSTON - Hoy, como cada primer lunes de septiembre, se celebra el Día del Trabajo, una fecha que para muchos trabajadores es un día libre, pero para otros, es un día más de trabajo duro.

Víctor, un migrante venezolano que trabaja en una lavadora de autos, no se toma el día libre, al contrario, trabaja sin descanso para enviar dinero a su familia en Venezuela. ¨Desde que llegué he trabajado todos los dias y me ha ido bien gracias a Dios, no me quejo de este país aquí se vino a luchar y a trabajar¨afirmó victor.

La historia del Día del Trabajo se remonta al siglo XIX, cuando los trabajadores luchaban por mejores condiciones laborales y jornadas más cortas. Sin embargo, hoy en día, son muchos los que continúan trabajando en esta fecha, priorizando la necesidad de ingresos sobre el descanso.

Catalina, una madre soltera, ni siquiera sabía que era feriado, ya que su prioridad es generar ingresos para su hija. ¨Yo me llego a enterar porque mi niña estudia, entonces me dice: mami hoy es feriado. Es un día normal para mi, yo nunca he tenido un feriado no sabia que eso es feriado¨.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Ya sea limpiando autos, cocinando en camiones de comida, o en cualquier otro oficio, su esfuerzo refleja el espíritu de lucha y sacrificio que caracteriza a la comunidad hispana en busca del sueño americano.