Redoblan esfuerzos para encontrar a personas desaparecidas en el área de Houston

CONDADO HARRIS - La cantidad de casos de personas desaparecidas es abrumadora y continúa aumentando, pero en cada uno de ellos hay un amigo, un familiar o un vecino que mantiene la esperanza de encontrar respuestas sobre su paradero de uno de sus seres queridos.

Este sábado, 27 de abril se celebrará el Día de los Desaparecidos en el Sureste de Texas (MISETXD, por sus siglas en inglés), anteriormente conocido como el Día de los Desaparecidos en el Condado de Harris.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Sin embargo, el jueves, las agencias policiales del área de Houston se unirán para compartir información que conduzca a este sábado y lo que los residentes pueden hacer para ayudar a encontrar respuestas en estos casos de personas desaparecidas.

Entre las agencias participantes se encuentran oficiales del Departamento de Policía de Houston, el Departamento de Policía de Pasadena y la Oficina del Alguacil del Condado de Harris, quienes estarán presentes para educar a la comunidad sobre sus esfuerzos y brindar información sobre cómo se manejan los casos de personas desaparecidas.

Por ejemplo, el Texas Center for the Missing afirma que "No existe un período de espera de 24 horas para reportar a alguien como desaparecido, esto incluye a todas las edades y adultos en peligro que padecen demencia".

También se realizarán demostraciones de toma de muestras de saliva para análisis de ADN para disipar cualquier preocupación sobre las extracciones de sangre.

El evento de este jueves se llevará a cabo en el Cementerio del Condado de Harris en Crosby.

El Texas Center for the Missing dice que, a partir del 15 de abril de 2024, hay alrededor de 478 personas están enterradas en dos cementerios para personas no identificadas que atienden al Condado de Harris, incluyendo el Cementerio de Crosby.

Los oficiales de la ley afirman que eventos como estos son una demostración perfecta del compromiso de los agentes por encontrar respuestas a las preguntas pendientes de los seres queridos.

"Realmente siento que eventos como el Día de los Desaparecidos en el Sureste de Texas son muy importantes como una oportunidad para recordar intencionalmente a los desaparecidos y el trabajo que se debe realizar para traerlos de vuelta a casa", declaró Chuck Fleeger, director ejecutivo de Amber Alert Network, Brazos Valley en un comunicado de prensa.

"Cada día hay familias que se duermen sin saber dónde está su ser querido y es nuestra obligación permanecer dedicados a hacer todo lo posible para ayudar a encontrarlos. Mientras estábamos en MISETXD, fue genial tener la oportunidad de establecer redes con otros que tienen el mismo enfoque y brinda la oportunidad de continuar aprendiendo y mejorando nuestros esfuerzos de respuesta, añadió Valley en la misiva.

El Día de los Desaparecidos en el Sureste de Texas se llevará a cabo desde las 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Children's Assessment Center en Bolsover St.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.

Pide que castiguen al responsable