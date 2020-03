Distrito escolar de Katy ofrecerá comidas gratis a niños del área

KATY, TX - En un esfuerzo para ayudar a familias del área de Katy tras el cierre de las escuelas por la propagación del Coronavirus en el país, el Distrito Escolar Independiente de esta ciudad ofrecerá desayunos y almuerzos libre de costo durante toda la semana.

Las comidas serán ofrecidas a todo niño o niña, estudiante o no del Katy ISD, desde cero a 18 años.

Los desayunos y almuerzos se brindarán de lunes a viernes, de 9:00 A. M. a 11:30 A. M. al estilo "Grab and Go" o tome y siga, por lo que no tendrán una sala para poder sentarse a comer. Los lugares designados para esta repartición de alimentos serán los siguientes, según el Distrito Escolar Independiente de Katy: