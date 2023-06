Programa de guarderías gratuitas en el Condado Harris se abre la próxima semana

HOUSTON - A partir de la próxima semana, el Condado Harris iniciará un programa piloto que permitirá que familias con niños hasta cuatro años reciban el servicio de guardería gratis por un período de hasta cuatro años.

Early Reach es la iniciativa impulsada por la administración de Lina Hidalgo y busca poder ofrecer este servicio a familias de escasos recursos económicos en las áreas donde hay mayor escasez de cupos en guarderías en el Condado Harris.

Actualmente, hay identificadas 19 zonas del Condado Harris que presentan altos niveles de pobreza y que, además, registran un alto déficit en cupos de guarderías, según un estudio hecho por Rice University.

Las de mayor incidencia son Greenspoint, Eastex/Jensen, Northshore y Aldine donde hay disponibles entre cinco a 15 cupos disponibles en guarderías.

Le siguen Golfcrest/Bellfort, Reveille, East Little York, Homestead, Edgebrook, Aldine Southeast, South Houston y IAH, donde existen entre 15 a 25 cupos disponibles.

Y, finalmente, Alief, Sharpstown, Gulfton, Spring Branch Central, Spring Branch East, Braeburn y Westwood donde existen entre 25 a 33 cupos por zona disponibles en las guarderías.

La implementación y administración del programa Early Reach correrá por cuenta de las organizaciones no gubernamentales BakerRipley y United Way of Greater Houston.

Early Reach permitirá que las familias puedan escoger predeterminadas guarderías de una lista con centros de alta calidad.

Los pagos (300 dólares por semana) serán hechos directamente a las guarderías que participen en el programa. Para este programa, la Corte de Comisionados del Condado Harris aprobó más de $20 millones provenientes del American Rescue Plan aprobado por el congreso federal el año pasado.

La idea es que durante la ejecución del programa se creen entre 800 a 1,000 nuevos cupos en las guarderías para que los padres de los menores puedan acudir a sus trabajos sin restricción.

Uno de los requisitos es que la familia no gane por encima del 85% del ingreso medio estatal (SMI por sus siglas en inglés) que sería, por ejemplo, $75,468 para una familia de cuatro personas.

Se estarán llevando sesiones informativas sobre este programa en zonas cubiertas por este programa. Aquí puedes ver los horarios.

Si quieres conocer más sobre este programa aquí encuentras la información.