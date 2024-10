Escalofriante final del acusado de asesinar a mujer colombiana en Richmond

HOUSTON - Las autoridades del Condado Fort Bend confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Jhon Vanegas Romero, de 24 años, principal sospechoso del homicidio de su esposa ocurrido el pasado fin de semana.

El cadáver fue localizado este viernes pasadas las 10 de la mañana, suspendido de un árbol en una zona cercana a la cuadra 8400 Jeske Road, en Needville, suroeste del Condado Fort Bend.

El lugar del hallazgo se encuentra a aproximadamente dos millas al noreste de donde fue encontrada la camioneta del sospechoso el pasado lunes.

La identificación preliminar se realizó gracias a la vestimenta, que coincide con la que llevaba Romero en las últimas imágenes captadas por cámaras de seguridad de una tienda por departamentos en Rosenberg, el pasado lunes 14 de octubre.

Además, según las autoridades, el cuerpo presentaba tatuajes característicos del sospechoso y se encontró un pasaporte con sus datos personales, entre sus pertenencias.

"Aunque estamos realizando una investigación exhaustiva para descartar cualquier indicio de irregularidad, las evidencias preliminares apuntan a un suicidio", declaró el alguacil del Condado Fort Bend, Eric Fagan. Las autoridades esperan la confirmación definitiva de la identidad mediante el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) y la ayuda del Departamento de Seguridad Nacional.

Cabe recordar que según el Departamento de Seguridad Nacional, Vanegas Romero entró al país en febrero pasado por la población de Hidalgo (Texas).

Romero era buscado intensamente desde el lunes, cuando su novia Anyi Montealegre Izquierdo, de 23 años, fue encontrada muerta con múltiples heridas de arma blanca en la residencia que compartían. La búsqueda del sospechoso se intensificó después de que las autoridades localizaron el vehículo de la mujer abandonado en el área de Needville.



DETALLES DEL CASO

Telemundo Houston accedió en EXCLUSIVA a una grabación de una aparente videollamada en la que Jhon Vanegas muestra su posible ubicación y menciona textualmente: 'estoy esperando que baje un poco la marea para ver qué hago'.

La Oficina del Alguacil del Condado Fort Bend confirmó -en su momento- que la persona en el video era Jhon Vanegas Romero.

Durante una rueda de prensa ocurrida el pasado miércoles, la Oficina del Alguacil del Condado Fort Bend confirmó que el sospechoso Jhon Vanegas, enfrentaba un cargo por homicidio y estaba siendo buscado como principal sospechoso por el homicidio de Anyi Montealegre Izquierdo.

La familia de la joven vive una tragedia en Colombia su país natal, desde donde sus padres hablaron en exclusiva con Telemundo Houston.

“Yo lo único que pido, le pido mucho a mi Dios que esté de la mano, que yo pueda ver a mi hija, que me ayuden a trabajar, que venga acá a Colombia, porque esa niña yo anhelaba mucho, pero Dios me la quitó esa noche y que me la quitó”.

La joven madre fue hallada sin vida en una casa móvil de Richmond el lunes, luego de haber recibido múltiples puñaladas, según los investigadores del condado Fort Bend.