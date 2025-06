Encuentran a mujer muerta de un balazo en un domicilio de Katy

HOUSTON - Una mujer fue encontrada muerta de un balazo en un domicilio de Katy.

El alguacil Ed González, publicó en su cuenta de X que los agentes llegaron a una residencia de la cuadra 4600 en Valley Rill Road y encontraron a la mujer sin vida.

@HCSOTexas deputies responded to a shooting at the 4600 blk of Valley Rill Rd (Katy). Upon arrival, deputies found an adult female with a gunshot wound. The female has been pronounced deceased on-scene. #HouNews pic.twitter.com/vzavjuSN5Q