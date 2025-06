Encuentran cadáver, durante la búsqueda de joven que cayó en el Lake Houston

HOUSTON - El Departamento de Policía de Houston confirmó haber recuperado el cuerpo de una mujer durante la búsqueda en el Lake Houston.

Según la policía, el incidente ocurrió el martes por la tarde cerca del parque Deussen y la mujer no llevaba puesto un chaleco salvavidas al momento de caer al agua.

De acuerdo con los reportes preliminares, se trata de una mujer de unos 20 años, de origen hispano.

La descripción del cadáver hallado en el área corresponde al de la joven, pero la policía no confirma aún la identidad.

From the Office of Commissioner Rodney Ellis, a statement on the tragic accident on Lake Houston. pic.twitter.com/Q09x9QsPLi