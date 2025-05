Encuentran niña caminando sola en el área de Eagle Springs en Atascocita

ATASCOCITA - En estos momentos, oficiales de la Oficina del Alguacil Mark Herman atienden un reporte sobre una niña perdida en la cuadra 12600 de Blackstone River Drive, en la comunidad de Eagle Springs.

Un residente alertó a las autoridades luego de que una menor, de entre 3 y 4 años, entrara sola a su casa. La niña vestía una camiseta negra y no llevaba pantalones ni zapatos

El vecino informó que no la reconoce como hija de ninguno de sus conocidos en el vecindario donde encontraron la menor.

Los agentes de la oficina del alguacil, junto con la Policía del Distrito Escolar de Humble (Humble ISD Police), se encuentran realizando una búsqueda activa para localizar a los padres o tutores de la menor.

Se solicita a cualquier persona con información que pueda ayudar a reunir a la niña con su familia, que se comunique con las autoridades de inmediato al 281-376-3472.

HAPPENING NOW: LOST CHILD!!

Deputies with Constable Mark Herman's Office responded to the 12600 block of Blackstone River Drive in the Eagle Springs in reference to a lost child.

The caller advised a 3/4 year old girl wearing a black shirt, no ants or shoes walked into his home.