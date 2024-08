Encuentran un recién nacido muerto frente a una fábrica de cemento

HOUSTON - Un recién nacido fue encontrado sin vida frente a una fábrica de cemento en Aldine.

El alguacil del condado Harris informó que sus agentes investigan el hallazgo en la cuadra 15,000 de Henry Road.

@HCSOTexas deputies responded to the 15000 blk of Henry Rd. A deceased newborn infant was discovered in front of a concrete industrial plant. Investigators are enroute to the scene. #HouNews pic.twitter.com/cazm18MNeR