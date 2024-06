Encuentran un muerto dentro de camión que se estrelló con un edificio

HOUSTON - Una persona fue encontrada muerta a tiros el miércoles por la tarde dentro de un camión que se estrelló contra un edificio de piscina comunitaria en el suroeste de Houston, según el Departamento de Policía de Houston.

La policía respondió al accidente en 12200 Bissonnet Street cerca de Cook Road poco antes del mediodía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a la persona muerta con una herida de bala.

