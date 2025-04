Sospechoso atrincherado con posible rehén en un motel al norte de Houston

HOUSTON -Una llamada para un chequeo de seguridad en un motel del norte de Houston, desencadenó un operativo de agentes de tácticas especiales SWAT, según la Oficina del Alguacil del Condado Harris.

Se cree que adentro de una de las habitaciones se encuentra un sospechoso buscado por la policía atrincherado con un rehén, posiblemente víctima de tráfico humano.

De acuerdo con las autoridades, el incidente comenzó a las 10:15 de la mañana en el Mustang Inn en la cuadra 3800 de Tidwell Road.

El Alguacil del Condado Harris, Ed González, dijo que creen que un delincuente buscado, se encuentra dentro de una habitación del motel y se niega a salir del lugar.

Creen que también hay una víctima —posible trata humana— atrincherada en la habitación junto al sospechoso.

@HCSOSWAT is at a motel located at 3800 Tidwell. A wanted felon, believed to be at the location, is refusing to exit. #HouNews pic.twitter.com/TkmOJKrJxk